لمنع تصعيد الأوضاع.. إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل لقاء فلسطيني إسرائيلي عُقد سراً قبل أيام





ولم يؤكد أو ينف أي مصدر فلسطيني هذا الخبر.



في السياق، وخلال جلسة مشاورات أمنية عقدها رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد أمس، أعربت جهات أمنية عن خشيتها من احتمال دخول يهود إلى المسجد الأقصى، متنكرين بزي مسلمي تقليدي وممارسة نفخ البوق في باحاته، فيما تم إصدار أوامر بإبعاد عدد من المتطرفين اليهود عن باحات الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن لقاءً إسرائيلياً فلسطينياً، عقد سراً يوم الخميس الماضي، في مسعى لـ "منع تصعيد الأوضاع اثناء فترة الأعياد اليهودية الوشيكة".ووفق ما نقلت (القناة 11) الإسرائيلية، فقد اجتمع سراً يوم الخميس الماضي، مسؤولان أمنيان إسرائيليان، لم تكشف عن هويتهما، مع رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة، الوزير ماجد فرج.وذكرت أن الاجتماع انصب على التوصل إلى تفاهمات لما وصفته "استعادة قوى الأمن الفلسطينية نشاطاتها في شمال الضفة الغربية خاصة نابلس"، مشيرةً إلى أن انتهت دون تحقيق اختراق، غير أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق بينهما، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).