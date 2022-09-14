شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم أربعة أشقاء.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة احتلالية اقتحمت قرية عينابوس جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين عبد الرحمن حميدي أحمد حسين، وفارس محمد أحمد رشدان.

وأضافت المصادر بأن قوة مماثلة اقتحمت بلدة جماعين جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت الأشقاء الأربعة، أحمد، ومحمود، ومحمد، وعمر مؤيد غازي، كما اعتقلت المواطن بلال هشام محمود نبيلة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف احمد الجمل، بعد مداهمة وتفتيش مكان عمله في حي الفحص بالمنطقة الجنوبية من المدينة، واقتادته الى جهة غير معلومة.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل تعود ملكيتها لعائلة طه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي محافظتي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال  كلا من: يوسف عمر دار يوسف (22 عاما)، وأحمد إبراهيم أحمد فخيدة (24 عاما) من قرية الجانية غرب رام الله، بعد دهم منزلي ذويهما، ومحمود عصام مصطفى الجعيدة (25 عاما)، عند حاجز عسكري طيار على مدخل قرية دير أبو مشعل، شمال غرب المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد تيسير عبد الخالق، من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

أخبار ذات صلة

لمنع تصعيد الأوضاع.. إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل لقاء فلسطيني إسرائيلي عُقد سراً قبل أيام

لمنع تصعيد الأوضاع.. إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل لقاء فلسطيني إسرائيلي عُقد سراً قبل أيام

مقتل ضابط في جيش الاحتلال خلال اشتباك مع فلسطينيين قرب حاجز الجلمة

مقتل ضابط في جيش الاحتلال خلال اشتباك مع فلسطينيين قرب حاجز الجلمة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

استشهاد شابين من كفردان على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من &#34;غاز الضحك&#34;

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن &#34;النقب&#34;

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن "النقب"

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

فلسطين وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء أول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

فلسطين وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء أول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

منوعات

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: سوسن بدر تحضر مفاجأة ضخمة لجمهور الخليج

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب فيديو قديم وجريء له

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بالفيديو.. منظم حفل إليسا يكشف عن عدد التذاكر الصادم لحفلها

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

بعد أنباء الطلاق.. هل عاد علي ربيع لزوجته الثانية من جديد؟

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر &#34;إداري فاشل&#34;

شاهد: موسيقار شهير يفتح نيرانه على هاني شاكر "إداري فاشل"

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد: باسم سمرة يشعل السوشيال ميديا برأيه الجريء عن محمد رمضان

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

عربي

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

&#34;محدث&#34;.. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

"محدث".. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

السيسي يصل الدوحة في أول زيارة رسمية

السيسي يصل الدوحة في أول زيارة رسمية