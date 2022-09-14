قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة نابلس، بينهم أربعة أشقاء.وأفادت مصادر أمنية بأن قوة احتلالية اقتحمت قرية عينابوس جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين عبد الرحمن حميدي أحمد حسين، وفارس محمد أحمد رشدان.وأضافت المصادر بأن قوة مماثلة اقتحمت بلدة جماعين جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت الأشقاء الأربعة، أحمد، ومحمود، ومحمد، وعمر مؤيد غازي، كما اعتقلت المواطن بلال هشام محمود نبيلة.كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شريف احمد الجمل، بعد مداهمة وتفتيش مكان عمله في حي الفحص بالمنطقة الجنوبية من المدينة، واقتادته الى جهة غير معلومة.كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل تعود ملكيتها لعائلة طه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.وفي محافظتي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يوسف عمر دار يوسف (22 عاما)، وأحمد إبراهيم أحمد فخيدة (24 عاما) من قرية الجانية غرب رام الله، بعد دهم منزلي ذويهما، ومحمود عصام مصطفى الجعيدة (25 عاما)، عند حاجز عسكري طيار على مدخل قرية دير أبو مشعل، شمال غرب المدينة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد تيسير عبد الخالق، من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.