شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتحدث عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحيْن شمال جنين

جيش الاحتلال يتحدث عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحيْن شمال جنين
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عن تفاصيل جديدة، بشأن عملية إطلاق النار عند حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش، إنه تم رصد اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، فقامت قوات الجيش التي هرعت إلى المكان بمحاصرتهما".

وأضاف: "بدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحين بفتح النار، وردت القوات وقاموا بتحييدهما".

ووفق الصحفي الإسرائيلي، يوآف زيتون من صحيفة (يديعوت أحرونوت))، فإن "الجيش رصد شخصيات مشبوهة عند خط التماس بالقرب من الحاجز، فتم استنفار قوة من (الناحال) إلى الموقع وحاصرت المشتبه بهم الذين فتحوا النار على الجنود".

وأضاف: "في تبادل لإطلاق النار، تم تحييد مسلحيْن على الأقل أصيبا بجروح خطيرة".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال فجر اليوم الأربعاء، إن بلاغاً ورد عن تبادل إطلاق نار قرب حاجز الجلمة، شمال جنين، مشيراً إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، إنه تم فرض حظر نشر مؤقت بشأن تفاصيل الحدث عند حاجز الجلمة، بناءً على طلب الجهات الأمنية، باستثناء "تحييد فلسطينييْن اثنين".

وشوهدت حركة نشطة للإسعافات الإسرائيلية بعد وقت قليل من عملية إطلاق النار، فيما تم إطلاق قنابل مضيئة في محيط حاجز الجلمة، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في المكان.

يتبع..


 


 

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