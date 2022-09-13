دولي

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)

استطلاع إسرائيلي: تراجع حزب نتنياهو بانتخابات (كنيست)
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرت نتائجه، مساء اليوم الثلاثاء، تراجع شعبية حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، وتحصل معسكر "اليمين" على 60 مقعدا في انتخابات (كنيست) المقبلة.

وبين الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار"، أن حزب "الليكود" سيحصل على 32 مقعدا، وهي أقل نتيجة يتحصل عليها الحزب في الأشهر الستة الماضية، مقابل 24 مقعدا لحزب "هناك مستقبل (ييش عتيد) بقيادة رئيس حكومة الاحتلال الحالي يائير لبيد، و12 مقعدا للمعسكر الوطني (تحالف أزرق أبيض بقيادة بني غانتس وأمل جديد بقيادة جدعون ساعر)، و11 مقعدا لتحالف (قوة يهودية والصهيونية الدينية)، وتسعة مقاعد لحزب "شاس"، وسبعة مقاعد لحزب "يهدوت هتوراه"، وخمسة مقاعد لحزب "العمل".

ووفقا للنتائج، تحصل القائمة المشتركة على خمسة مقاعد، و"ميرتس" على خمسة مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" على خمسة مقاعد أيضا، وأربعى مقاعد للقائمة الموحدة، في حين لن يتمكن حزب "البيت اليهودي" بقيادة أييلت شاكيد من تجاوز نسبة الحسم.

وتشير النتائج السابقة إلى أن الانتخابات المقبلة لن تخرج إسرائيل من المأزق السياسي، في ظل تعذر تشكيل حكومة ذات أغلبية واسعة في (كنيست).

وتأتي نتائج الاستطلاع قبل 48 ساعة من الموعد النهائي لتقديم الأحزاب قوائم مرشحيها لانتخابات (كنيست) الـ 25، التي ستُجرى في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وهي خامس انتخابات في غضون ثلاث سنوات.

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