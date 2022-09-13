شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"





وتابع: "تم مصادرة العبوات لعدم حيازة من يقومون بالاتجار بها على الوثائق والفواتير الرسمية الخاصة بها".



وأضاف ارزيقات أنه تم عمل جولة على مجموعة من المحال التجارية التي تتعامل مع مثل هذه المواد في المحافظة، والتأكيد على أصحابها أن هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق كل من يسيء استخدام هذه المواد.



وأكد أن الشرطة والضابطة الجمركية سيتخذان سلسلة من الإجراءات لضبط هذه المواد ومنع تسريبها في المحافظات كافة، وتشديد الرقابة على كيفية استخدامها.



رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الشرطة، بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، كمية من عبوات غاز أكسيد النيتروز "الضحك" في بيت لحم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة يرافقها ضباط من جهاز الضابطة الجمركية، ضبطوا 1464 عبوة من غاز أكسيد النيتروز "الضحك" بحجم ثماني غم خلال جولة على المحال التجارية التي تبيع هذه المواد.