شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"
ضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الشرطة، بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، كمية من عبوات غاز أكسيد النيتروز "الضحك" في بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة يرافقها ضباط من جهاز الضابطة الجمركية، ضبطوا 1464 عبوة من غاز أكسيد النيتروز "الضحك" بحجم ثماني غم خلال جولة على المحال التجارية التي تبيع هذه المواد.

وتابع: "تم مصادرة العبوات لعدم حيازة من يقومون بالاتجار بها على الوثائق والفواتير الرسمية الخاصة بها".

وأضاف ارزيقات أنه تم عمل جولة على مجموعة من المحال التجارية التي تتعامل مع مثل هذه المواد في المحافظة، والتأكيد على أصحابها أن هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق كل من يسيء استخدام هذه المواد.

وأكد أن الشرطة والضابطة الجمركية سيتخذان سلسلة من الإجراءات لضبط هذه المواد ومنع تسريبها في المحافظات كافة، وتشديد الرقابة على كيفية استخدامها.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

بينهم فلسطينيون.. إنقاذ مركب على متنه 300 شخص قبالة سواحل إيطاليا

بينهم فلسطينيون.. إنقاذ مركب على متنه 300 شخص قبالة سواحل إيطاليا

النقل والمواصلات تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن الإجراءات الجديدة في معبر الكرامة

النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" عن الإجراءات الجديدة في معبر الكرامة

فيديو.. فصائل لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: من حق غزة التمتع بثرواتها وفي مقدمتها الغاز

فيديو.. فصائل لـ"دنيا الوطن": من حق غزة التمتع بثرواتها وفي مقدمتها الغاز

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن &#34;النقب&#34;

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن "النقب"

رسالة الأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه لأول مرة منذ 20 عاماً

رسالة الأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه لأول مرة منذ 20 عاماً

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة اسنادية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من &#34;غاز الضحك&#34;

شرطة بيت لحم تضبط 1464 عبوة من "غاز الضحك"

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن &#34;النقب&#34;

الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن "النقب"

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

فلسطين وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء أول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

فلسطين وفرنسا توقعان اتفاقية لبناء أول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

منوعات

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة &#34;دوشة&#34;

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة "دوشة"

عربي

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

&#34;محدث&#34;.. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

"محدث".. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

السيسي يصل الدوحة في أول زيارة رسمية

السيسي يصل الدوحة في أول زيارة رسمية