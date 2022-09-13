النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" عن الإجراءات الجديدة في معبر الكرامة

خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصة

أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال أن الجانب الأردني أبلغهم بأنه هناك بعض الإجراءات التي ستنفذ على معبر الكرامة "جسر الملك حسين"، بهدف تسهيل حركة المواطنين عليه.

وقال رحال في في تصريح لـ"دنيا الوطن": إن "الجانب الأردني أقره عدد من التسهيلات على حركة المواطنين في معبر الكرامة بينأن على الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل وزير النقل والمواصلات".

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت بعد اجتماعات حثيثة لدراسة الوضع على معبر الكرامة .

وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي تمت زيادة عدد الموظفين في الشبابيك التي تقدم الخدمات للمواطنين، وزيادة عدد العمال العاملين بموضوع الحقائب في داخل المعبر.

وبين أنه تم استحداث ساحة لدخول السيارات داخل المعبر بعد أن كانت تنتظر خارجه، الأمرالذي سيحد من حركة االمواطنين خارج المعبر مما سيقلل من الزحام.

وأوضح أن التسهيلات تشمل بعض الخدمات اللوجستية التي تلزم لراحة المواطنين أثناء الانتظار، فضلاً عن بناء منشأة جديدة من المعبر تعمل على دعمه وتخفيف الضغط عن المواطنين.