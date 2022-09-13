فيديو.. فصائل لـ"دنيا الوطن": من حق غزة التمتع بثرواتها وفي مقدمتها الغاز

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامنظمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، فعالية شعبية ومجتمعية في ميناء غزة، رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن "الفعاليات تأتي من القوى الوطنية والإسلامية لكسر الحصار عن قطاع غزة، ولتوجيه رسالة لهذا المحتل آن الأوان لأن يرفع هذا الحصار الظالم المفروض على القطاع".وأضاف رضوان في مقابلة لـ "دنيا الوطن" أنه "من حق غزة ممر بحري وميناء ومطار والتمتع بثرواتها الطبيعية وعلى رأسها غاز غزة، ولن تسمح المقاومة بسرقة غاز غزة وستكون المدافعة عن كل الحقوق لفلسطينية، وهي رسالة للمجتمع الدولي لنقول له آن الأوان لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة لأنه يمثل جريمة حرب وضد الإنسانية".من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الرسالة بهذا اليوم هي التمسك بالحقوق والثوابت ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ووقف العدوان على أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل، والدعوة للاستمرار في التحرير.وتابع في مقابلة لـ "دنيا الوطن" أنه "لا يعقل أن يعيش أهلنا في قطاع غزة والضفة بعتمة الليل بينما تسرق ثرواتنا لتضيء شوارع أوروبا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندتنا من أجل استعادة حقوقنا في الحرية والعودة والاستفادة من ثروات شعبنا وفي مقدمتها غاز غزة.هذا وأوضح عضو الكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن هذه الفعالية تندرج في إطار الفعاليات التي وضعتها القوى الوطنية والإسلامية لرفع الصوت عاليًا ضد إجراءات وممارسات الاحتلال سواء فرضه للحصار أو اعتداءاته في القدس والضفة الغربية واستيطانه.وقال أبو ظريفة في مقابلة لـ "دنيا الوطن" إن "الفعالية جاءت للتأكيد على أننا ماضون في النضال الوطني الفلسطيني مهما كانت التضحيات ولا يمكن التنازل أو التفريط في الثوابت الوطنية الفلسطينية التي خضنا نضالَا طويلًا على مدار 73 عامًا، لنؤكد على أن هذا الحصار الذي يجري على قطاع غزة على مرأى ومسمع العالم هو وصمة عار في جبين المجتمع الدولي".في السياق، عقب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر على الفعالية بالقول: "جئنا اليوم لكي نؤكد أن من حق شعبنا أن يحيى بعزة وكرامة، وكذلك لأمهاتنا ونسائنا وأطفالنا أن تتوفر لهم الحياة الكريمة، وأن الحصار المفروض لمدة تزيد عن 15 عامًا لن يستطيع تحقيق أهدافه في تجويع وتركيع شعبنا لكي يقبل بصفقات مشبوهة".وأضاف مزهر في مقابلة لـ "دنيا الوطن" أن "شعبنا صاحب قضية عادلة ونضال وكفاح وأهداف منشودة سيتم تحقيقها عاجلًا أم آجلًا، لذا نقول للعدو سنستمر في نضالنا وكفاحنا المشروع وكل الإمكانيات، وما يجري من عملية سرقة لثرواتنا في البحر الأبيض المتوسط هي حق للشعب الفلسطيني".وشدد أن المطلوب من كل قوى شعبنا والقطاعات المختلفة أن تواجه بكل شجاعة وجرأة موحدة في كافة الميادين هذا العدو من أجل الضغط عليه وعلى المجتمع الدولي لتوفير حياة كريمة والمقدرات الثابتة للشعب الفلسطيني.من جانبه، شدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن رسالة الجماهير والمقاومة الفلسطينية كسر الحصار البحري والبري الذي يفرض على قطاع غزة، وللتأكيد أن سياسة الابتزاز لن نسمح بها.وقال سلمي في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "اليوم ندافع عن حق من حقوق شعبنا التي سُلبت ونُهبت من قبل العدو، وسندافع عن هذا الحق بالنار والبارود، وسننتزعه انتزاعًا من الاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الكاملة".