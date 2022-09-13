الأسير محمود تعامرة يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة في سجن "النقب"

وبيّن نادي الأسير أنّ الأسير تعامرة المعتقل منذ عام 2020، والذي يقضي حُكمًا بالسّجن لمدة 32 شهرًا، بدأ وضعه الصحيّ في تراجع واضح منذ شهر نيسان الماضي، وفي حينه كان يقبع في سجن "ريمون"، فلم يعد يقوى على الحركة بسهولة، وأصبح يعتمد على رفاقه الأسرى لمساعدته حتى في الخروج إلى "الفورة" – ساحة السّجن، رافق ذلك آلامًا شديدة؛ ورغم المطالبات المتكررة لنقله إلى المستشفى، إلا أن إدارة السّجون ماطلت، وفي حينه زودته فقط ببعض المسكنات.





وبعد مطالبات عديدة جرت من الأسرى، جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" مؤخرًا، لإجراء بعض الفحوص الطبيّة إلا أنّه وحتّى اللحظة لم تُزوده إدارة السّجون بنتائجها، من أجل معرفة أسباب وضعه الصحيّ، وتشخيص حالته الصحيّة، والآن يعتمد على عكازات للسير، وكذلك على مساعدة رفاقه الأسرى.



يذكر أن محمود تعامرة اُعتقل سابقًا عدة مرات منذ أن كان في عمر الـ18 عامًا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من خمس سنوات.





رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير محمود جمال تعامرة (24 عامًا) من بيت لحم، يواجه أوضاعًا صحية صعبة في سجن "النقب الصحراوي"، تتفاقم مع مرور الوقت، حيث يُعاني من تشنجات، وتقلصات في أقدامه، وصعوبة في تحريك أصابع الأقدام، وحرارة عالية فيهما، وآلام تمتد إلى الركبتين، ومنطقة الحوض، عدا عن ظهور أعراض أخرى كتورم في الوجه الشفاه.