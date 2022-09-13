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شؤون فلسطينية

رسالة الأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه لأول مرة منذ 20 عاماً

رسالة الأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه لأول مرة منذ 20 عاماً
الأسير البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة حصرية للأسير عبد الله البرغوثي بعد زيارة والديه اليوم لأول مرة منذ اعتقاله عام 2003.

ويعتبر البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال، بـ 67 مؤبداً، إذ يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عشرات العمليات الفدائية.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تمكنت اليوم وللمرة الأولى منذ عشرين عاماً من الحرمان والمعاناة من رؤية والدتي ووالدي  ..

أما والدي فقد رأيته ووقفت في حضرته متأملًا …  وقد تغيرت ملامحه كثيرا فلم يعد قادرا على رؤيتي، ولم يدرك أنني موجود في هذا المكان، فقد ابتلاه المولى تبارك وتعالى بفقد البصر والذاكرة ..

فحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان سبباً في وصولنا لهذا الحال وبقائنا خلف أسوار سميكة وقضبان كثيفة.

لقد كانت آخر مرة أراه فيها قبل أن تتم مطاردتي قبل 22 عاماً.

أما والدتي قرة عيني فلم تكن قادرة على الكلام حابسة دموعها كي لا تبكي أمام السجان فتظهر ضعفها وقهرها أمام عدونا وعدوها.

كانت لحظة مؤلمة تلاطمت فيها المشاعر وتداعت إلينا الذكريات الجميلة وافترقنا على أمل أن نعود قريباً.

أخوكم الأسير: عبد الله البرغوثي

 

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