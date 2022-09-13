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شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا

أبو مويس يبحث مع السفير سمحان تعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه برام الله، اليوم، مع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية كوبا د. أكرم سمحان؛ تعزيز التنسيق بين الوزارة والسفارة بما يُعزّز أواصر التعاون والشراكة بين فلسطين وكوبا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات.

وفي هذا السياق، شكر أبو مويس كوبا على دعمها للطلبة الفلسطينيين من خلال تقديم مجموعة من المنح الدراسية، مؤكداً حرص واهتمام الوزارة على تعزيز التعاون مع الجمهورية الكوبية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مثمناً الدور المميز لسفارة فلسطين لدى كوبا على صعيد تعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين.

وأطلع أبو مويس السفير على الخطط الاستراتيجية للوزارة للنهوض بقطاع التعليم العالي، بما فيها تعزيز البحث العلمي المنتج، والتوجه للبرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في القطاع الخاص أثناء فترة الدراسة، وكذلك تعزيز توجّه الطلبة للتعليم التقني.

من جانبه، ثمّن سمحان جهود الوزير أبو مويس بمجال تطوير منظومة التعليم العالي في فلسطين، مؤكداً على التواصل الدائم والفعّال مع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينيّة، خاصةً على صعيد المتابعات المتعلقة بمصادقة ومعادلة الشهادات، والمنح الدراسية، وغيرها.

وأَطلع السفير؛ وزير التعليم العالي على جهود وخطط السفارة لتعزيز التعاون بين فلسطين وكوبا في مختلف المجالات؛ بما فيها التعليم العالي، مؤكداً المضي قُدماً في ترسيخ العلاقة بين البلدين.

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