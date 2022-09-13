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شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

النائب العام يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء في مكتبه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون تود روبنسون، ووفدا أمريكي عالي المستوى وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

وخلال اللقاء استعرض النائب العام واقع عمل النيابة العامة والتحديات التي تواجهها خلال ممارستها لاختصاصاتها وفقا للقانون وأبرزها المعيقات الناتجة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من قدرتها على إنفاذ القانون خاصة في المناطق المصنفة (ج).

 كما اطلع الخطيب الوفد الأمريكي على خطة النيابة العامة التطويرية واحتياجاتها خلال الأعوام القادمة الهادفة لضمان وصول كافة المواطنين للعدالة بما يضمن حقوقهم ويصون حرياتهم.

وأكد روبنسون على أن برنامج المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني لتعزيز سيادة القانون مبني على أساس تحقيق الأمن والعدل والسلام، ويهدف لتحقيق انعكاسات ايجابية على حياة المواطن الفلسطيني، شاكراً النائب العام على تقديم شروحات متخصصة حول رؤية النيابة العامة المستقبلية وتحديد اولوياتها التطويرية والتي تنسجم مع أهداف البرنامج.

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