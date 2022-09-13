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شؤون فلسطينية

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يستلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق تعيين ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دولة فلسطين، اولا أولمو.

وأشاد المالكي بدايةً بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين ومنظمة الصليب الأحمر، ودورها في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم. خلال اللقاء، أثار المالكي مسألة مخالفات إسرائيل الواضحة وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جينيف، وهي أساس عمل منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وأشار الى سياسة الاعتقال الإداري، واستهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وركز على قضية الاعتقال وما يصاحبه من الاعتداءات والتعذيب النفسي والجسدي، كما طرح مسألة زيارات عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال، والتحديات التي تواجههم، ابتداءً من منع الزيارات، واقتطاع مدة الزيارة، علاوة على قضية الإهمال الطبي للمعتقلين.

وأكد المالكي على ضرورة العمل على جميع المحاور لفضح هذه الخروقات ومعالجة القضايا، وذلك على كافة المستويات الدولية، لضمان تحقيق اهداف المنظمة واستمرار عملها.

وتمنى المالكي للممثل الجديد النجاح في مهامه، وأكد على استعداد الوزارة بكافة طواقمها للتعاون مع المنظمة، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح مهامها.

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