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شؤون فلسطينية

ممثلاً عن الرئيس عباس.. عورتاني يشارك بعيد استقلال جمهورية مالطا

ممثلاً عن الرئيس عباس.. عورتاني يشارك بعيد استقلال جمهورية مالطا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني ، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، في فعالية إحياء الذكرى الـ 58 لاستقلال جمهورية مالطا، التي نُظمت في مدينة رام الله، اليوم، بحضور ممثل مالطا لدى فلسطين، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

وفي كلمته، نقل الوزير عورتاني؛ تحيات الرئيس عباس واعتزاز القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا؛ بالعلاقة التي تجمع بين فلسطين ومالطا في عديد المجالات، وتحديداً في المجال التعليمي على مستوى قطاعي التعليم العام والعالي.

وأشار إلى وجود رغبة جادة لدى الجانب الفلسطيني للارتقاء بواقع هذه العلاقة في المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية استناداً إلى تنسيق المواقف في الشأن السياسي والتعاون الدبلوماسي، مثمناً الدعم المتواصل من مالطا للهيئات الأممية التي تتولى مهام التعليم ومن بينها اليونسكو ووكالة الغوث الدولية.

وبارك الوزير لمالطا الاحتفاء بعيد استقلالها، متمنيا لها مستقبلاً زاهراً، معرباً عن أمله في أن يحين اليوم الذي تحتفل فيه فلسطين بذكرى استقلالها وفق قرارات الشرعية الدولية، داعياً المستوى السياسي في جمهورية مالطا إلى إسناد فلسطين في المحافل للاعتراف بدولة فلسطين.

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