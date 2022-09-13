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شؤون فلسطينية

اجتماع لداخليتي (غزة ورام الله) لبحث إصدار جواز السفر "البيومتري"

اجتماع لداخليتي (غزة ورام الله) لبحث إصدار جواز السفر "البيومتري"
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الوكيل المساعد لوزارة الداخلية بغزة عاهد حمادة، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية برام الله يوسف حرب؛ لمناقشة آليات إصدار جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".

جاء ذلك، خلال استقبال حمادة لحرب والوفد المرافق له، الذي ضم كلاً من مدير عام الجوازات محمود قنداح، ومدير عام الأحوال المدنية أحمد الزبن، ومدير عام الحاسوب أحمد الجعبري، إلى جانب مدير عام الشؤون المدنية بغزة إياد نصر.

كما حضر عدد من مدراء الإدارات العامة من طاقم الوزارة بغزة، وأبرزهم خميس الداية مدير عام الجوازات، وأحمد الحليمي مدير عام الأحوال المدنية، ومحمد الحمضيات مدير عام الحاسوب.

وبحث الوفدان آليات إصدار جواز السفر "البيومتري" لمواطني قطاع غزة خلال الفترة القادمة، والإجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المواطنين للحصول على جواز السفر الجديد.

ورحب حمادة بالوفد الزائر، مبدياً استعداد طاقم الوزارة في غزة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار جواز السفر "البيومتري".

من جهته، عبّر حرب عن سعادته بزيارة مقر الوزارة في قطاع غزة، والاجتماع بطاقمها.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون المشترك، بما يحقق المنفعة والمصلحة العامة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

ويحمل الجواز "البيومتري" بيانات يمكن قراءتها عالمياً ضمن نظام ومواصفات وُضعت للاستخدام في المطارات الدولية، وتلتزم بها معظم دول العالم لتسهيل السفر والتنقل بين مختلف البلدان.

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