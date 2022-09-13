ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة "المملكة" الأرنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود قرار حكومي باستمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أنّ نقاشات المسؤولين والجهات المعنية مستمرة، ولم يُتخذ قرار حتى الآن.وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد أعلن سابقا، أن الحكومة ستثبت التوقيت الصّيفي المعمول به حاليّا على مدار العام.وكان مجلس الوزراء قرَّر في وقت سابق اعتماد التَّوقيت الصَّيفي في المملكة بتقديم عقارب السَّاعة 60 دقيقة اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط/ فبراير من كلِّ عام، في حين يتمّ تأخيرها 60 دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح ليلة آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأوَّل/ أكتوبر من كلِّ عام إيذاناً ببدء العمل بالتَّوقيت الشَّتوي.