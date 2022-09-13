شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يعلن موعد قطف الزيتون في كافة محافظات الوطن

وزير الزراعة يعلن موعد قطف الزيتون في كافة محافظات الوطن
الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة رياض العطاري أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتبارا من الثالث عشر من شهر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.

وأضاف العطاري، اليوم الثلاثاء، أنه "يجوز لمدراء مديريات الزراعة في المحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة".

وأشار إلى أن قطف الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، على أن يتم أخذ إذن مسبق من مديرية الزراعة للكشف على الأرض قبل وبعد القطف، فيما يتم تأخير موعد قطف الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

وتابع العطاري أن تشغيل معاصر الزيتون في كافة محافظات الوطن يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا

تفاصيل اجتماع اشتية مع وفد برلماني نرويجي في رام الله

تفاصيل اجتماع اشتية مع وفد برلماني نرويجي في رام الله

منذ اعتقاله قبل 20 عاماً.. أول زيارة للأسير عبد الله البرغوثي من عائلته

منذ اعتقاله قبل 20 عاماً.. أول زيارة للأسير عبد الله البرغوثي من عائلته

وفد حماس برئاسة هنية يواصل لقاءاته في موسكو

وفد حماس برئاسة هنية يواصل لقاءاته في موسكو

عثمان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: تحويل أموال الشؤون لخزينة السلطة وهذا موعد الصرف المحتمل

عثمان لـ "دنيا الوطن": تحويل أموال الشؤون لخزينة السلطة وهذا موعد الصرف المحتمل

سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم تمهيداً لاستلام أجورهم

سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم تمهيداً لاستلام أجورهم

&#34;محدث&#34;.. صرف الدولار مقابل الشيكل يواصل الارتفاع

"محدث".. صرف الدولار مقابل الشيكل يواصل الارتفاع

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

صالح رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس غداً

صالح رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس غداً

اشتية يبحث مع مدير عام &#34;الصحة العالمية&#34; سبل النهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته

اشتية يبحث مع مدير عام "الصحة العالمية" سبل النهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته

عياش لـ&#34;دنيا الوطن&#34; اعتقال ستة صيادين قبالة السواحل الجنوبية للقطاع

عياش لـ"دنيا الوطن" اعتقال ستة صيادين قبالة السواحل الجنوبية للقطاع

رام الله: &#34;الاقتصاد&#34; تحيل ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

رام الله: "الاقتصاد" تحيل ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

بعد سنوات من قيادة &#34;المشتركة&#34;.. هل يغيب أيمن عودة عن تمثيل العرب في كنيست؟

بعد سنوات من قيادة "المشتركة".. هل يغيب أيمن عودة عن تمثيل العرب في كنيست؟

هيئة الأسرى: أكثر من (135) ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية &#34;أوسلو&#34;

هيئة الأسرى: أكثر من (135) ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"

منوعات

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة &#34;دوشة&#34;

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة "دوشة"

عربي

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

القبض على شخص قام بأداء العمرة عن روح ملكة بريطانيا

القبض على شخص قام بأداء العمرة عن روح ملكة بريطانيا

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب