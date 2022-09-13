وزير الزراعة يعلن موعد قطف الزيتون في كافة محافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الزراعة رياض العطاري أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتبارا من الثالث عشر من شهر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.وأضاف العطاري، اليوم الثلاثاء، أنه "يجوز لمدراء مديريات الزراعة في المحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة".وأشار إلى أن قطف الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، على أن يتم أخذ إذن مسبق من مديرية الزراعة للكشف على الأرض قبل وبعد القطف، فيما يتم تأخير موعد قطف الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.وتابع العطاري أن تشغيل معاصر الزيتون في كافة محافظات الوطن يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.