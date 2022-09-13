شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا

فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، فعالية شعبية ومجتمعية في ميناء غزة رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.

وتخللت الفعالية كلمات لقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، حيث أكدت على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي، وللمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له ممر مائي يمكنه من حرية الحركة إلى العالم الخارجي.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) سهيل الهندي في كلمة الفصائل منظمات حقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان القيام بواجباتها لممارسة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة والتأكيد على أحقية الفلسطينيين باستغلال مقدراتهم وثرواتهم الطبيعية وعلى رأسهم الغاز والممر البحري.

ودعا الهندي الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف بجانب شعبنا وقضيته العادلة، ومواجهة الاحتلال من خلال مقاضاته سياسيا واقتصاديا وإعلاميا بهدف عزله ونزع الشرعية عنه ورفع الصوت عاليا من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات الاحتلال بالعالم.

وأكد أن "المقاومة هي الطريق الأقصر لدحر الاحتلال وأن مشاريع التسوية لن تجلب لشعبنا سوى الاستيطان والتهويد والعدوان والتفريط بالحقوق والثوابت".

ولفت إلى أن "المقاومة على جهوزية واستعداد للدفاع عن شعبنا ومقدساته وحقوقه وثوابته كما أنها جاهزة لمواجهة أي سلوك عدواني ضد حركة السفن والأفراد عبر ممر مائي يربطها بين غزة والعالم".

كم حذر "العدو من ارتكاب أي سلوك أو حماقة تمنع حرية شعبنا في الحركة والتنقل وتحذره من الاستمرار في سرقة غازنا وثرواتنا فحقنا في غاز غزة وحقوله على شواطئها سنحميها بالنار والبارود".

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يعلن موعد قطف الزيتون في كافة محافظات الوطن

وزير الزراعة يعلن موعد قطف الزيتون في كافة محافظات الوطن

تفاصيل اجتماع اشتية مع وفد برلماني نرويجي في رام الله

تفاصيل اجتماع اشتية مع وفد برلماني نرويجي في رام الله

منذ اعتقاله قبل 20 عاماً.. أول زيارة للأسير عبد الله البرغوثي من عائلته

منذ اعتقاله قبل 20 عاماً.. أول زيارة للأسير عبد الله البرغوثي من عائلته

وفد حماس برئاسة هنية يواصل لقاءاته في موسكو

وفد حماس برئاسة هنية يواصل لقاءاته في موسكو

عثمان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: تحويل أموال الشؤون لخزينة السلطة وهذا موعد الصرف المحتمل

عثمان لـ "دنيا الوطن": تحويل أموال الشؤون لخزينة السلطة وهذا موعد الصرف المحتمل

سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم تمهيداً لاستلام أجورهم

سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم تمهيداً لاستلام أجورهم

&#34;محدث&#34;.. صرف الدولار مقابل الشيكل يواصل الارتفاع

"محدث".. صرف الدولار مقابل الشيكل يواصل الارتفاع

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

وفد ألماني يزور عدداً من مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأريحا ورام الله والبيرة

المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

صالح رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس غداً

صالح رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس غداً

اشتية يبحث مع مدير عام &#34;الصحة العالمية&#34; سبل النهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته

اشتية يبحث مع مدير عام "الصحة العالمية" سبل النهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته

عياش لـ&#34;دنيا الوطن&#34; اعتقال ستة صيادين قبالة السواحل الجنوبية للقطاع

عياش لـ"دنيا الوطن" اعتقال ستة صيادين قبالة السواحل الجنوبية للقطاع

رام الله: &#34;الاقتصاد&#34; تحيل ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

رام الله: "الاقتصاد" تحيل ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

بعد سنوات من قيادة &#34;المشتركة&#34;.. هل يغيب أيمن عودة عن تمثيل العرب في كنيست؟

بعد سنوات من قيادة "المشتركة".. هل يغيب أيمن عودة عن تمثيل العرب في كنيست؟

هيئة الأسرى: أكثر من (135) ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية &#34;أوسلو&#34;

هيئة الأسرى: أكثر من (135) ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"

منوعات

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة &#34;دوشة&#34;

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة "دوشة"

عربي

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ترجيحات بقرار حكومي للعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الأردن

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

ملك الأردن يغادر إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون

القبض على شخص قام بأداء العمرة عن روح ملكة بريطانيا

القبض على شخص قام بأداء العمرة عن روح ملكة بريطانيا

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب