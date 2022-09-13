"محدث".. وفاتان و14 إصابة إثر انهيار عمارة سكنية في العاصة عمان

رام الله - دنيا الوطنتوفي شخصان وأصيب 14 آخرون، الثلاثاء، إثر انهيار عمارة سكنية مأهولة بالسكان في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، وفق أكدت مديرية الأمن العام ومصادر طبية.وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت وفاة ثانية من تحت الأنقاض، مبينا أن أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، "لا زالت تتعامل مع الحادثة".وأكد أن عدد من الإصابات جرى إخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جار للبحث عن آخرين.