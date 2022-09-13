السيسي يصل الدوحة في أول زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها وتستمر يومين، تلبيةً لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن الزيارة تأتي "تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، وفق بيان الرئاسة المصرية.وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الزيارة ستشهد يبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين".