وفد حماس برئاسة هنية يواصل لقاءاته في موسكو

رام الله - دنيا الوطنواصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ووفد الحركة لقاءاتهم مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو.والتقى وفد الحركة مع ليوند سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، كما التقى غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي.وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول الواقع الفلسطيني والمستجدات الإقليمية والدولية، كما أكد الوفد أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا بوزنها الإقليمي والدولي واستمرار التشاور حول القضايا المختلفة.