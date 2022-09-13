عثمان لـ "دنيا الوطن": تحويل أموال الشؤون لخزينة السلطة وهذا موعد الصرف المحتمل

خاص دنيا الوطن - هاني الإمام، تامر عليانأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل الدفعة المخصصة بالشؤون الاجتماعية لخزينة السلطة.وأفاد عثمان في حديث مع "دنيا الوطن" أنه تم تحويل الدفعة المخصصة للشؤون الاجتماعية وهي بقيمة 28.5 مليون يورو.وتوقع عثمان خلال حديثه، أن يتم صرف مخصصات الشؤون خلال أسبوع أو أسبوعين أي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.وأوضح انه من المبكر الحديث عن موعد تحويل دفعات مالية أخرى لخزينة السلطة إلا بعد أن يتم صرف مخصصات الشؤون للدفعة الحالية.يشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أعلن مسبقاً أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بصرف دفعة الشؤون للمنتفعين، في انتظار تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تم.كما أكد مجدلاني أنه سيتم صرف دفعة كاملة للمنتفعين، فور انتهاء عملية التحويل وإنهاء الإجراءات الفنية المرافقة لها، والتي من المتوقع أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري.