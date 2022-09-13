سلطة النقد: 90 ألف عامل استكملوا إجراءات فتح حساباتهم تمهيداً لاستلام أجورهم

رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة النقد أن ما يقارب 90 ألفاً من العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل قاموا باستكمال إجراءات فتح حساباتهم لدى المصارف الفلسطينية لغايات استقبال واستلام أجورهم ومستحقاتهم المالية من المشغلين في إسرائيل، مشيرة إلى أن إجراءات فتح الحسابات المصرفية للعمال تتم على قدم وساق وبشكل سهل وميسر.وأوضحت سلطة النقد أنها تعمل حالياً على تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة لتمكينهم أيضاً من استلام رواتبهم من خلال المصارف مباشرة.وتأتي إجراءات سلطة النقد بتسهيل عملية فتح حسابات للعمال وإعفاء حوالات أجورهم ورواتبهم من أية عمولات أو رسوم بهدف تخفيض الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الشيكل في الأسواق المحلية، إضافة إلى إدماج العمال في سياسة الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية في فلسطين وأيضاً في العلاقة مع المشغل في الجانب الآخر.ودعت سلطة النقد العمال الذين لم يقوموا بفتح حسابات مصرفية حتى الآن إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في كافة محافظات الوطن لفتح حساب مصرفي وفق الأصول، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية، والاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.