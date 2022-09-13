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المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق تعيين ممثل الصليب الأحمر لدى فلسطين
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق تعيين ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دولة فلسطين اولا أولمو.

وأشاد المالكي بالعلاقات بين دولة فلسطين ومنظمة الصليب الأحمر، ودورها في تخفيف المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم.

وأثار المالكي مسألة مخالفات إسرائيل الواضحة وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جينيف، وهي أساس عمل منظمة الصليب الأحمر الدولي، مشيراً الى سياسة الاعتقال الإداري، واستهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وركز على قضية الاعتقال وما يصاحبه من الاعتداءات والتعذيب النفسي والجسدي، كما طرح مسألة زيارات عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال، والتحديات التي تواجههم، ابتداءً من منع الزيارات، واقتطاع مدة الزيارة، علاوة على قضية الإهمال الطبي للمعتقلين.

وأكد المالكي ضرورة العمل على جميع المحاور لفضح هذه الخروقات ومعالجة القضايا، وذلك على كافة المستويات الدولية، لضمان تحقيق اهداف المنظمة واستمرار عملها.

وحضر الاجتماع مساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث علا قواسمي من قطاع متعدد الأطراف، وسكرتير ثالث ميرا قطاطو من مكتب الوزير.

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