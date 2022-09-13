صالح رأفت: اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس عباس غداً

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن اللجنة التنفيذية التي ستجتمع غداً الأربعاء برئاسة الرئيس محمود عباس، ستركز على ما ستطرحه فلسطين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك بتقديم طلب إلى مجلي الأمن الدولي من أجل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم البحث في الاجتماع في مسألة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن وقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنها تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.



وأوضح رأفت أن القيادة الفلسطينية تقوم باتصالات مكثفة وحثيثة على جميع الأصعدة من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد وإنقاذ حياته.



وأشار إلى أن عدم إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير المعتقل إدارياً والمضرب عن الطعام أبو حميد جريمة نكراء ويجب على المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف العمل الفوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنه وعن جميع الاسرى، وكذلك محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا رأفت أبناء شعبنا إلى الصمود ومواصلة التصدي للممارسات الإسرائيلية الاجرامية على الأرض بجميع أشكال المقاومة الشعبية من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.



وفي سياق آخر أشار رأفت إلى الدعوة القضائية التي تقدمت بها مجموعة "الصوت اليهودية" ضد لبيد في محكمة ألمانية بارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة مؤكداً على أن ذلك يأتي في إطار اتساع دائرة تأييد الرأي العام العالمي للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل الزامها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.



كما أكد رأفت على مضي القيادة الفلسطينية قدما في مطالبة العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، مبينا أن الرئيس محمود عباس سيوجه دعوة إلى العالم خلال خطابة المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطن