عياش لـ"دنيا الوطن" اعتقال ستة صيادين قبالة السواحل الجنوبية للقطاع

وقال عياش في حديثه لـ"دنيا الوطن" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة صيادين من قبالة سواحل جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى اثنين آخرين لدى الجانب المصري، بعدما توجهوا إلى عملهم.



وأضاف أن الصيادين لدى الجانب الإسرائيلي، هم: بيان بكر، ورامي بكر ومحمود بكر، ومحمد بكر"، إضافة إلى، "عدي بكر وأحمد اللوح" لدى الجانب المصري.





خاص دنيا الوطن- عبد الحي الحسينيأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، اليوم الثلاثاء، اعتقال ستة صيادين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري.