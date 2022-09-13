رام الله: "الاقتصاد" تحيل ثمانية مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصادالوطني، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى قيام المخالفين بتجاوز السقف السعري المحدد وبيعهم زيت دوار الشمس حجم (5) لتر أكثر من 40 شيكل وهو السعر المحدد من قبل الوزارة لزيت دوار الشمس.حددت الوزارة الأسبوع الماضي السقف السعري الأعلى لسلعتي زيت دوار الشمس والطحين، بعد انخفاضها بنسبة تتراوح بين 7%-14% .وشددت الوزارة في بيانها على ان طواقمها وبالتعاون مع الشركاء تنفذ جولات ميدانية مكثفة على المحال التجارية لضمان التزام التجار بالسقف السعري المحدد وان يلمس المواطن الانخفاض على السلع.