المطران عطا الله حنا يستنكر ملاحقة الاحتلال للصحفية المقدسية لمى غوشة

وقال حنا "إننا نعتقد بأن ملاحقة الإعلامية المقدسية، لمى غوشة، إنما هي استهداف لكل الإعلاميين، ونطالب كافة وسائل الاعلام والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين والعرب والأجانب بضرورة التضامن مع زميلتهم التي تستهدف بسبب مواقفها الوطنية وتغطيتها الواضحة لممارسات وسياسات الاحتلال.



وأضاف نطالب بالإفراج الفوري عن المناضلة لمى غوشة والتي تستحق التكريم والثناء والوفاء على دورها الإعلامي المميز وليس الاستهداف والملاحقة والاعتقال.



وأكد حنا أن الاحتلال لا يحترم أية قيمة إنسانية ويلاحق الفلسطينيين، لأنهم فلسطينيون متمسكون بانتمائهم ودفاعهم عن عدالة قضية شعبهم.



واختتم "كل التحية للاعلامية لمى غوشة ونحن في الوقت الذي فيه نعرب عن تضامننا وتعاطفنا معها نؤكد رفضنا لهذه الملاحقة الغير مبررة والغير مقبولة".



رام الله - دنيا الوطنعبّر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، اليوم الثلاثاء، عن تنديده واستنكاره لملاحقة الصحفية المقدسية، لمى غوشة، بتهمة باطلة لا أساس لها وهي إجراء حوارات مع أسرى محررين.