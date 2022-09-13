"التعليم العالي" تقرّ جدول الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 2022-2023

رام الله - دنيا الوطنأقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، وبالشراكة مع لجنة الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، في اجتماعها الدوري؛ جدول الأنشطة والمسابقات الثقافية والفنية للعام الأكاديمي 2022 -2023.ويشمل الجدول مسابقات: القصة القصيرة، والرسم، والبحث الأكاديمي، والفيلم الوثائقي.كما وأقرت اللجنة تنفيذ مسابقة القدس الثقافية والمناظرة الشعرية خلال الفصل الأول، ومهرجان الطالب الفلسطيني للثقافة والفنون، وبرنامج زيارة خلال الفصل الثاني، إضافةً لإقرار مجموعة أخرى من الأنشطة المتعلقة بمكافحة الظواهر السلبية وتعزيز لغة الحوار.وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي إن الوزارة وبتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس، تدعم وتركز على الأنشطة اللامنهجية الهادفة إلى تعزيز مقومات صمود شعبنا على أرضه، عبر تحفيز الفعلالطلابي المبدع والمتمم والموازي للفعل الأكاديمي؛ وذلك ضمن بيئة جامعية تشكل حاضنة للإبداع وتصون الهوية الوطنية.وشدّد هودلي على أهمية دعم الطلبة وتعزيز وعيهم، وتشكيل حاضنة لصقل مواهبهم لتقديمها للمجتمع، لافتاً إلى وجود خطة واضحة في هذا الاتجاه، وذلك لمجابهة كل ما يواجه المجتمع الفلسطيني من تحديات.وتنظم الوزارة سنوياً مجموعة من الأنشطة الطلابية الهادفة، التي تجمع طلبة التعليم العالي وتوجههم نحو قضايا وطنهم ومجتمعهم.