"الديمقراطية": لجوء الاحتلال للمسيّرات المسلحة لقمع شعبنا تصعيد خطير يتطلب الرد الفوري

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان أصدرته اليوم، إن لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الطائرات المسيّرة والمسلحة في قمع شعبنا الفلسطيني في الضفة، يشكل تحولاً خطيراً يعبر عن مدى وحشية دولة الاحتلال في سعيها المحموم، لقمع النهوض الشعبي في أنحاء الضفة، وتصاعد عمليات المقاومة والمجابهة ضد جنود العدو وعصابات المستوطنين.وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لعلها ليست مصادقة أن تلجأ قوات الاحتلال إلى تصعيد عدوانها، وإدخال سلاح الطائرات المسيّرة والمسلحة، يوم 13/9، أي مع حلول الذكرى 29 لتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم الذي ولدت على يديه سلطة هزيلة للحكم الإداري الذاتي، مقيدة سياسياً واقتصادياً، وأمنياً، لصالح دولة الاحتلال وعلى حساب المصالح الوطنية لشعبنا.ودعت الجبهة القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، واللجنة التنفيذية، لاستخلاص العبر من النقلة الخطيرة لمستوى القمع وأدواته لدى قوات الاحتلال، ووضع حد لسياسة الانتظار والمماطلة، والشروع فوراً في اتخاذ القرارات التي تحمي شعبنا ومصالحه الوطنية، بما فيها قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده السياسية والاقتصادية والأمنية