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شؤون فلسطينية

بسرعة 16 ميجا ومجموعة من المزايا.. "بالتل" تطلق حملتها الجديدة في غزة

بسرعة 16 ميجا ومجموعة من المزايا.. "بالتل" تطلق حملتها الجديدة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن إطلاق حملتها الجديدة للمشتركين الجدد في قطاع غزة تحت شعار "مش أي إنترنت" قدمت من خلالها إمكانية الاشتراك بسرعة حتى 16 ميجا أو سرعة حتى 16 ميجا اكسترا الجديدة بأسعار وباقات مميزة ليتمكن المشترك من اختيار الباقة التي تلبي احتياجاته وبالمزايا الإضافية التي يرغب بالحصول عليها.

بدوره أكد المهندس محمد أبو نحلة مدير إدارة إقليم غزة بأنه تم تصميم الحملة بمزايا تمكّن أهلنا في قطاع غزة من الاشتراك بسرعة حتى 16 ميجا التي تتوفر ضمن خيارين كل خيار بمزايا معينة يشمل إمكانية الحصول على جهاز مودم مُقسط أو مؤجر بخصم 100 % وحزم دقائق مجانية شهرياً وخدمات مضافة مجانية وسرعات تحميل عالية بالإضافة إلى إمكانية الاشتراك بخدمة الإنترنت من "بالتل" مباشرة وبأسعار مميزة وبفاتورة واحدة.

أشار أبو نحلة أن "بالتل" تسعى دائماً وتوجه كل استثماراتها وطاقاتها من أجل مواكبة التطور التكنولوجي بسبب زيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف المجالات سواء في التعليم، العمل، صناعة المحتوى، الإعلام والألعاب الإلكترونية الأمر الذي يستدعي توفير سرعات عالية تنعكس على تجربة المشترك ورضاه عن الخدمة التي يتمتع بها وتلبي احتياجاته المتنوعة، وأضاف أبو نحلة "إنّ تصاميم الحملة وشعارها جاء ليؤكد على أهمية الانتقال إلى سرعات الإنترنت العالية المُصممة لتحاكي كافة الاستخدامات، حيث تم اعتماد سلسلة شعارات بدأت في "مش أي إنترنت بزبط للألعاب، مش أي إنترنت بزبط للمباريات ومش أي إنترنت بزبط للأفلام" ساعدت في إيصال رسالة الحملة بسهولة وبساطة.

من الجدير ذكره أن الحملة خاصة بالمشتركين الجدد حتى نهاية العام الحالي وبإمكانهم الاشتراك بها من خلال زيارة معارض الاتصالات أو شبكة الموزعين المعتمدين أو تطبيق Ana Paltel.

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