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الصحة بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" آخر تطورات العمل في مستشفى رفح

الصحة بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" آخر تطورات العمل في مستشفى رفح
جانب من التحضير لبناء مستشفى رفح
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة، بغزة، بسام الحمادين، حول آخر التطورات والتجهيزات في مستشفى حمد بن جاسم (رفح).

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "تكلفة مشروع المستشفى قُدرت بنحو 24 مليون دولار، ويغطي هذا المبلغ مراحل البناء".

وأضاف: أن "المرحلة الأولى وهي (الباطون) تبلغ كلفتها ستة ملايين دولار، وستنتهي في شباط/ فبراير العام المقبل 2023، والمرحلة الثانية وهي (تشطيب المباني) وتكلفتها 12 مليون دولار، وبعد الانتهاء منها سنبدأ بإجراءات عطاءات الأجهزة الطبية بقيمة ستة ملايين دولار".

وكشف أن "المستشفى يضم ثلاثة مباني، كل مبنى يتكون من ثلاثة طوابق، تبلغ مساحة الطابق 2000 متر مربع، كما سيشمل المشروع على 150 سرير، وست غرف للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى العناية مركزة، وعناية قلب، وقسم الطوارئ بسعة ثلاثين سرير، ومبنى لغسيل الكلى".

وأوضح الحمادين، أن "المستشفى الآن قيد الإنشاء، ويوجد هناك إنجاز ملحوظ في البناء".

واختتم حديثه، قائلًا: "من المتوقع تشغيل المستشفى بعد ثلاثة أعوام، وذلك لاستغراق مرحلة التشطيب مدة عامين، ومن المقرر البدء فيها في الربع الأول من العام المقبل، حيث ستشمل على الأنظمة الكهروميكانيكية التي تُصنَّع بشكل خاص، كما وتستغرق الأجهزة الطبية بشتّى أنواعها وقتًا بالتنسيق لإدخالها عبر الجانب الإسرائيلي".

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