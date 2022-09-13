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شؤون فلسطينية

غزة: المحكمة العسكرية تمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

غزة: المحكمة العسكرية تمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، زياد حسن حمدان عنابة، هوية رقم (701122921) سكان خانيونس، والمتهم سامي محمد سليمان أبو شماس، هوية رقم (401218227) سكان دير البلح، والمتهم عاطف محمود أحمد عليان، هوية رقم (905100194) سكان رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الإثنين الموافق 12/09/2022م لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية، بغزة، أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يبلغ عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة

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