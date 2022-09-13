(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصدر في حاشيته قولها، إن هناك تفاؤلا حذرًا في إسرائيل بالنسبة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.





ووفق (مكان) فإنه في حال نفذ (حزب الله) تهديداته، فإن إسرائيل سترد عليها بقوة، فيما شدد المصدر على أن تل أبيب ستبدأ باستخراج الغاز من حقل "كاريش" متى ارتأت ذلك.





في شأن آخر، أكد المصدر وفق (مكان) أن لبيد طلب من محاوريه الألمان، توقيع اتفاق نووي بعيد المدى مع طهران يصاحبه تهديد عسكري ذو مصداقية.





وأوضح المصدر السياسي، أن إسرائيل تملك خيارا كهذا.

رام الله - دنيا الوطنعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى إسرائيل الليلة الماضية، في ختام زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية، برلين.