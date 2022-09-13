عربي

الملك محمد السادس يعلن رسمياً أنه سيحضر القمة العربية بالجزائر

الملك محمد السادس يعلن رسمياً أنه سيحضر القمة العربية بالجزائر
ملك المغرب محمد السادس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية يوم الاثنين نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن ملك المغرب محمد السادس سيحضر القمة العربية بالجزائر.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإنه وبحسب مصادر المجلة  وبتعليمات من أعلى السلطات المغربية، تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصياً في القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر 2022 في الجزائر العاصمة.

ومن المرتقب أن يستقبل المغرب وزير العدل الجزائري الذي سيحمل دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في القمة العربية.

جدير بالذكر أن المعلومات لم تؤكّد من مصدر رسمي في الرباط.

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