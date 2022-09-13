دولي

للمرة الأولى من نوعها.. شاهد: مسؤول عسكري مغربي كبير يصل إلى إسرائيل

للمرة الأولى من نوعها.. شاهد: مسؤول عسكري مغربي كبير يصل إلى إسرائيل
رئيس الأركان المغربي في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دكور دارمي الفاروق بلخير، إلى إسرائيل، لحضور مؤتمر "الابتكار العملياتي".

ويقام المؤتمر في مقر وزارة الجيش في تل أبيب بمشاركة وفود عسكرية من 25 دولة.

ونشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوفاخي، للمسؤول العسكري المغربي.

وكان كوخافي قد زار قبل نحو شهرين المغرب، والتقى مع عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة.


 


أخبار ذات صلة

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

(مكان): تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

تجدد القتال بين أرمينيا وأذربيجان

الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية في خليج حيفا

الاحتلال يعلن عن مناورة عسكرية في خليج حيفا

إيران تسعى لمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الدولية

إيران تسعى لمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الدولية

غانتس يزعم: رصدنا 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة لإيران

غانتس يزعم: رصدنا 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة لإيران

تفاصيل لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الألماني

تفاصيل لقاء رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الألماني

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

رئيس (موساد) يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران

أوكرانيا تستعيد السيطرة على بعض المناطق واتهامات متبادلة بعد انقطاع الكهرباء

أوكرانيا تستعيد السيطرة على بعض المناطق واتهامات متبادلة بعد انقطاع الكهرباء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حريات&#34;: رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام

"حريات": رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

&#34;الديمقراطية&#34; تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

"الديمقراطية" تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

أربعة عشر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن أربع أمهات

أربعة عشر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن أربع أمهات

&#34;حماية&#34; يدين المخططات الاستيطانية الجديدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

"حماية" يدين المخططات الاستيطانية الجديدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

منوعات

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بدخول أطفالها في الروضة

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: مروة راتب بإطلالة غريبة تتغزل في جمالها على طريقة الساحرات

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

شاهد: أحمد حلمي يكشف عن خطة جديدة له بعد 21 عام من الصمت

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال نيللي كريم عن زوجها؟

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: تامر حسني يطالب أولياء الأمور بمساعدته في هذا الأمر الغريب

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: إلهام شاهين تطالب نقابة المهن التمثيلية بطلب غريب بسبب ميرفت أمين

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: باسم سمرة يهاجم أحمد السقا ويتهمه على العلن

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: بلقيس فتحي تحدث ضجة بحديثها عن كاظم الساهر

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: القبض على فنان لبناني شهير وزجه في السجن

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة &#34;دوشة&#34;

شاهد: محمد رمضان يشارك شبيهه طبق الأصل بأغنيته الجديدة "دوشة"

عربي

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب

الجزائر: إحالة ملف حرائق الغابات إلى قسم مكافحة الإرهاب

الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

اليمن: الحملة الوطنية لحماية السيادة تطلق برنامجا لـ&#34;الشركاء&#34;

اليمن: الحملة الوطنية لحماية السيادة تطلق برنامجا لـ"الشركاء"

السيسي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة رسمية

السيسي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة رسمية