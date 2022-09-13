للمرة الأولى من نوعها.. شاهد: مسؤول عسكري مغربي كبير يصل إلى إسرائيل

وصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دكور دارمي الفاروق بلخير، إلى إسرائيل، لحضور مؤتمر "الابتكار العملياتي".





ويقام المؤتمر في مقر وزارة الجيش في تل أبيب بمشاركة وفود عسكرية من 25 دولة.



ونشرت قناة (كان) الإسرائيلية، مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوفاخي، للمسؤول العسكري المغربي.



وكان كوخافي قد زار قبل نحو شهرين المغرب، والتقى مع عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة.













رام الله - دنيا الوطن