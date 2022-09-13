الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس محمد سباتين (24 عاما)، وعدي فارس أبو عليا (19 عاما)، ورامي اللحام، اثناء تواجدهم قرب مفرق مراد عند الجهة الغربية للمدينة.



وفي الخليل اعتقل الجيش الإسرائيلي كلاً من قتيبة حامد نواجعة (25 عاما) وثائر قطامش نواجعة (38 عاما)، ومحمد ابراهيم حريزات، وشادي العمور، وحمودة دعيس، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما استولى على مركبتين، من بلدة يطا جنوب الخليل.



كما ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين.



وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب آدم صلاح الدين فراج، بعد أن اقتحمت المخيم واعتقلته.



كما واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، شابين من باب حطة قرب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة ولم تعرف هويتهما بعد، بينما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.



واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشاب قصي أمجد جرار من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في أراضي الـ48.



وكان الجيش الإسرائيلي كثف فجر اليوم الثلاثاء، من تواجده العسكري جنوب جنين، ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة، ويعبد، ومركة، وفحمة، صانور، وبير الباشا.



رام الله - دنيا الوطن