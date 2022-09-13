الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض آخر على الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي