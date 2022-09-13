شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض آخر على الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض آخر على الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

28-19

27-17

27-17

بيت لحم

28-19

27-17

27-17

رام الله والبيرة

27-18

26-16

26-16

طولكرم

30-22

29-21

29-21

نابلس

29-20

28-18

28-18

قلقيلية

30-22

29-21

29-21

جنين

32-22

31-21

31-21

سلفيت

28-19

27-17

27-17

طوباس

33-23

32-22

32-22

روابي

29-20

28-18

28-18

الخليل

27-18

26-18

26-18

غزه

29-23

29-23

29-23

أريحا

38-26

36-25

36-25

خانيونس

29-23

29-23

29-23

الأغوار الشمالية

36-24

34-23

34-23

رفح

30-22

30-22

30-22

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