تعليق حركة فتح على استخدام الاحتلال طائرات مسيرّة مسلحة بالضفة



وكانت قد كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء يوم الاثنين، أن جيش الاحتلال بدأ في تشغيل طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية.



وأوضحت القناة أنه في سلسلة النشاطات العسكرية التي جرت مؤخرًا في نابلس وجنين، تم تسيير طائرات بدون طيار محملة بالصواريخ، إلا أنها لم تشن هجمات بعد، مضيفًة أنه في "حال ظهرت حاجة عملياتية لتفعيلها سيتم ذلك".



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعلق المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل، يوم الاثنين، على تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدامه لطائرات مسيرّة محملة بالصورايخ في الضفة الغربية.وقال حمايل في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "إسرائيل بالنسبة لنا تستخدم كل وسائل الإرهاب والقتل ولم تبقِ شيئًا إلا واستخدمته في قتل أبناء الشعب الفلسطيني".وأضاف: "الآن التلويح بهذه الصورة باستخدام الطائرات والقصف، يدفعنا بالقول إن النوايا الموجودة عند دولة الاحتلال وجيرانها ذاهبة نحو مزيد من القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا".وأكد حمايل أن استخدام الطائرات بالضفة لن يرهبنا كفلسطينيين، وهذا العنوان العريض لهذه القضية، مشددًا أن شعبنا أصبح الآن يُذبح جهارا نهارا من خلال "ماكنة الاحتلال".وطالب بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية على مستوى الضفة الغربية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما بحق الأسرى وسياسة الإهمال الطبي تجاه الأسير ناصر أبو حميد وغيره، ولكن من حقنا الدفاع عن أنفسنا والمضي بهذا الطريق بكل ما أوتينا من إمكانيات أمام الإجرام الذي يمارسه الاحتلال.