اليمن: الحملة الوطنية لحماية السيادة تطلق برنامجا لـ"الشركاء"

وتهدف الحملة إلى توحيد أهداف وأجندة القوى الوطنية سياسياً وعسكرياً نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وحماية السيادة وبناء السلام، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والتعددية السياسية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج شركاء الحملة الوطنية من المجتمع المدني والنقابات ومراكز الدراسات.ودعت الحملة في بيانٍ لها، المنظمات والنقابات العُمالية والمهنية ومراكز الدراسات والبحوث، إلى "أن يكونوا شركاء في الحملة الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية والسيادة والدفاع عن الحقوق والحريات العامة".وذكرت أن الجهات التي ستنظم للشراكة مع الحملة، ستتاح لها عددا من المميزات وفي مقدمتها، تقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز فاعلية الحملة وتنفيذ برامجها المختلفة، ومنحها التصويت على القضايا المطروحة على الشركاء لاتخاذ الرأي فيها.وأشارت إلى أن مدة التسجيل في برنامج شركاء الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة، ستستمر حتى الـ15 من أكتوبر القادم.