شؤون فلسطينية

"حريات": رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام

"حريات": رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام
الأسير المريض ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
حمل مركزالدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد.

وأدان المركز، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاقسراحه رغم إصابته بسرطان الرئة وتوصية الأطباء في مستشفى أساف هروفيه إطلاق سراحه لعدم استجابته للعلاج وخطورة وضعه الصحي كما أفاد شقيقه ناجي.

ورأى أن إصرار سلطات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه منذ اكتشاف إصابته بالسرطان في آب/ أغسطس العام الماضي رغم كل التدخلات الرسمية والحقوقية والدولية هو بمثابة قرار إعدام اتخذته حكومة الاحتلال بحق ناصر.

وأكد حريات أن الحالة التيوصل إليها أبو حميد هي نتيجة الإهمال الطبي، وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلال سنوات اعتقاله خلافاً للمادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على  إجراء "فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصـورة خاصـة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية".

وطالب منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة إرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الأوضاع الصحية المأساوية في السجون، وعلى أوضاع الأسرى المرضى التي تزداد سوءا لعدم تقديم العلاج المناسب لهم و إطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة منهم.

ودعا المركز، وزارة الخارجية التحرك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم ومراسلة كافة الدول، ومطالبتها بالتدخل العاجل لوقف إعدام الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وإطلاق سراح ناصر فوراً وقبل فوات الأوان.

يشار إلى أن الأسير ناصر محمد يوسف ناجي أبو حميد محكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.

أخبار ذات صلة

تعليق حركة فتح على استخدام الاحتلال طائرات مسيرّة مسلحة بالضفة

تعليق حركة فتح على استخدام الاحتلال طائرات مسيرّة مسلحة بالضفة

(القناة 12): الجيش بدأ بتشغيل طائرات مسيرة مسلحة في الضفة

(القناة 12): الجيش بدأ بتشغيل طائرات مسيرة مسلحة في الضفة

تخريج دفعة من الدبلوماسيين الفلسطينيين من معهد إيجمونت

تخريج دفعة من الدبلوماسيين الفلسطينيين من معهد إيجمونت

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

وزير المالية: قانون ضريبة القيمة المضافة لن يطرح إلا بالتوافق التام مع الجميع

وزير المالية: قانون ضريبة القيمة المضافة لن يطرح إلا بالتوافق التام مع الجميع

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حريات&#34;: رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام

"حريات": رفض إطلاق سراح الأسير أبو حميد بمثابة قرار بالإعدام

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

&#34;الديمقراطية&#34; تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

"الديمقراطية" تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

أربعة عشر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن أربع أمهات

أربعة عشر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن أربع أمهات

&#34;حماية&#34; يدين المخططات الاستيطانية الجديدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

"حماية" يدين المخططات الاستيطانية الجديدة ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

خلال استقباله للهباش.. مفتي رومانيا يطلق اسم الرئيس محمود عباس على مسجد مدينة شكرليه

خلال استقباله للهباش.. مفتي رومانيا يطلق اسم الرئيس محمود عباس على مسجد مدينة شكرليه

منوعات

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

هل تسبب هاني شاكر بحرمان كاظم الساهر من الغناء بمصر لمدة 12 عام؟

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي &#34;مالكش حق تبص على جسمي&#34;

شاهد: ندى الكامل تهاجم داعية إسلامي "مالكش حق تبص على جسمي"

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: راقصة مشهورة تعلن اعتزالها بشكل نهائي.. هل تابت؟

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن &#34;الإنتقام&#34;

شاهد: والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها عن "الإنتقام"

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

شاهد: عمر كمال يعلن عن فسخ خطوبته ويرفض الكشف عن هويتها لهذا السبب

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

آيتن عامر تحدث ضجة حول عودتها لطليقها

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. ما حقيقة عودتهم لبعض؟

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

شاهد: إعلامية مصرية تشن هجوم لاذع بسبب صورة ميرفت أمين

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

لهذا السبب المؤسف.. لطفي لبيب يعتزل المسرح بشكل كامل

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

شاهد: محمد رمضان يسخر من موت الملكة إليزابيث بطريقة مثيرة

عربي

اليمن: الحملة الوطنية لحماية السيادة تطلق برنامجا لـ&#34;الشركاء&#34;

اليمن: الحملة الوطنية لحماية السيادة تطلق برنامجا لـ"الشركاء"

السيسي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة رسمية

السيسي يصل الدوحة الثلاثاء في زيارة رسمية

وزارة الصحة تنفي انتشار الكوليرا في دمشق

وزارة الصحة تنفي انتشار الكوليرا في دمشق

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا

أمير قطر وعقيلة صالح يبحثان تطوّرات الأوضاع في ليبيا