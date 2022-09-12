الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الملك تشارلز الثالث



وعبر الأمين العام في رسالته عن ثقته بأن المملكة المتحدة ستواصل في عهد الملك تشارلز الثالث تقدمها وازدهارها.





وقال الأمين العام في معرض رسالته: "لقد كنتم دوماً يا صاحب الجلالة من أشد المناصرين لحرية العقيدة والعبادة".





وأضاف قائلاً: "لقد احتضنت المملكة المتحدة العديد من الثقافات والأديان، وقد عبرتم جلالتكم بأبلغ العبارات عن آرائكم حول دور الإسلام في المملكة المتحدة والعالم الحديث".



وأشار الأمين العام إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث لمقر منظمة التعاون الإسلامي عام 2014 ستظل على الدوام لحظة استثنائية في تاريخ المنظمة.



وتمنى الأمين العام للملك والعائلة المالكة موفور الصحة والسعادة والازدهار والتوفيق.

رام الله - دنيا الوطنبعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسالة تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.