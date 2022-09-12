صبري: الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري على أن انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى تحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية.وحذر صبري من خطورة الحفريات الإسرائيلية التي أضعفت أساسات الأقصى وجعلتها مكشوفة.وقال: "إن الاحتلال أنفق ملايين الدولارات على الحفريات لكنه لم يجد حجراً واحداً من تاريخه المزعوم".ودعا صبري رجال الأعمال في العالم العربي "استثمار جزء من رأس مالهم في فلسطين؛ لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الهيمنة الإسرائيلية".وكثفت منظمات الهيكل المزعوم من دعواتها لتنفيذ أوسع اقتحام للمسجد الأقصى نهاية الشهر الجاري، في ذكرى ما يسمى "رأس السنة العبرية".