الاحتلال يحول البرغوثي وزيد وعاصي إلى الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تحويل القياديين بحركة المقاومة الإسلامية حماس محمود البرغوثي وأحمد زيد ومنسق قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي إلى الاعتقال الإداري.وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً بتحويل منسق قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس ناجح عاصي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، إلى جانب تحويل القيادي بحركة حماس محمود البرغوثي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر أيضاً.وأوقفت قوات الاحتلال البرغوثي قبل نحو أسبوع على حاجز عسكري، مقام على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.وفي سياق متصل، قررت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي بحركة حماس أحمد زيد، وذلك لمدة أربعة أشهر.وأمضى القيادي زيد أكثر من 12 عاماً في سجون الاحتلال جميعها في الاعتقال الإداري، وتم إبعاده إلى مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992 لمدة عام كامل مع المئات من كوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.