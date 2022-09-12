شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام

مجدلاني يهنئ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بانعقاد مؤتمره العام
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
بعث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، رسالة إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي، لمناسبة انعقاد مؤتمره العام وانتخاب هيئات الحزب ومراجعة وثائقه الأساسية.

وقال مجدلاني في برقيته "تهديكم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أسمى تحياتها وتقديرها لكم، وباسمي شخصياً، وباسم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وباسم كافة كوادر وأعضاء وأنصار الجبهة، نتقدم لكم ومن خلالكم لكافة قيادات وكوادر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي في الجمهورية العربية السورية بالتهاني بإعادة الثقة مجدداً بانتخابكم أميناً عاماً للحزب وانتخاب الهيئات القيادية للحزب من قبل أعضاء المؤتمر العام السادس عشر الذي عقد مؤخراً في دمشق، حاملاً شعار: (قلب العروبة النابض سيبقى نابضاً، وعروبتنا ستظل المرشد والدليل لفعلنا السياسي)".

وتابع: "نحن في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نثمن عالياً كافة الجهود التي بذلت لعقد المؤتمر ومخرجات المؤتمر التي تصب في مسارات تطوير واستنهاض دور حزبكم المناضل في إطار الحركة الوطنية السورية والجبهة الوطنية التقدمية، وبما يحقق المصلحة الوطنية لسوريا، وتعزيز العمل المشترك من قبل كافة مكونات الحركة الوطنية والتقدمية السورية، دفاعاً عن سوريا ووحدتها واستقرارها وتعزيزاً لصلابة الموقف الوطني السوري في مجابهة الإرهاب".

وأكمل مجدلاني: "نتطلع لبناء وترسيخ العلاقات الثنائية بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وعلى كافة المستويات وبما يخدم أهدافنا المشتركة".

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