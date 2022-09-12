شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

"الديمقراطية" تزور اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني
سليمان يقدم الدرع للواء السلطي
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رأسه فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة وحسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي- أمين إقليم سوريا محمد آغا، عضو اللجنة المركزية للجبهة- أمين قطاع الشباب، اللواء أكرم السلطي القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني- رئيس هيئة الأركان.

وقدم الوفد التهاني له بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس جيش التحرير الفلسطيني والذي يصادف العاشر من أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية وأبرز تطورات ومستجدات الأوضاع العربية ونضال شعبنا لتحرير أرضه وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، كما وقدم الوفد درعاً تذكارياً بالمناسبة تسلمه اللواء شاكراً.

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