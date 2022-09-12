أربعة عشر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال بينهن أربع أمهات

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن "14 أسيرة مقدسية يعتقلهن الاحتلال معظمهن في سجن الدامون".وأشار أبو عصب إلى أن اعتقال الصحفية المقدسية لمى غوشة رفع عدد الأسيرات الأمهات إلى أربع، حرمتهن سجون الاحتلال من أطفالهن.وتابع: "يعتقل الاحتلال 12 أسيرة في سجن الدامون، هن شروق دويات، ملك سلمان، نورهان عواد، مرح باكير، عائشة أفغاني، نوال فتيحة، نفوذ حماد، أماني حشيم، إسراء جعابيص، فدوى حمادة، ياسمين جابر ونهاية صوان، بالإضافة إلى أسيرة في سجن الرملة، والصحفية غوشة التي تقبع في سجن الشارون".وأردف أبو عصب: "من بين الأسيرات، أربع جريحات يعانين من الإهمال الطبي وهن، شروق دويات ونورهان عواد ومرح باكير وإسراء جعابيص وهي متزوجة وأم لطفل".وأكمل: "أما الأسيرة أماني حشيم فمتزوجة وأم لطفلين، والأسيرة فدوى حمادة متزوجة وأم لخمسة أطفال، والأسيرة لمى غوشة متزوجة وأم لطفلين".وحققت سلطات الاحتلال لساعات طويلة مع الصحفية المقدسية حول مقابلات مع أسرى مفرج عنهم، وتغطية الأحداث المختلفة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي .وفي وقت سابق، قالت عائلة غوشة إنها تعرضت لثلاث جلسات تحقيق على الأقل في معتقل "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، استمرت كل منها لمدة 10 ساعات على الأقل.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية غوشة في الرابع من الشهر الجاري، بعد أن فتشت منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وصادرت الحاسوب والهاتف النقال.