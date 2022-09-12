وزارة الصحة تنفي انتشار الكوليرا في دمشق

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الصحة السورية تسجيل وفيات ناجمة عن الكوليرا في دمشق، وأوضحت أنه تم تسجيل حالتي وفاة في حلب، و26 إصابة في عموم سوريا.وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود وفيات ناجمة عن المرض في دمشق، غير صحيح.وحول عدد الإصابات المثبتة حتى الآن، أوضحت أن هناك 20 حالة في حلب، و4 حالات في اللاذقية، وحالتين في دمشق، (قادمين من حلب إحداها مرافق المريض دون أعراض)وأشارت إلى أن هناك حالتي وفاة (بسبب تأخر طلب المشورة الطبية ووجود أمراض مزمنة مرافقة).وأضافت الوزارة أنها "تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة" لتطويق المرض، ونوّهت إلى أن "العلاج متوفر بكافة أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".