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دولي

غانتس يزعم: رصدنا 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة لإيران

غانتس يزعم: رصدنا 10 منشآت عسكريّة سوريّة تُنتج أسلحة متطوّرة لإيران
مطار حلب
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الاثنين، عن خريطة تُظهر نحو عشر منشآت للصناعة العسكرية السورية، والتي زعم أنها تُستخدم لإنتاج أسلحة متطورة لإيران ووكلائها في المنطقة، مضيفا أن طهران تمتلك القدرة على الحصول على مواد كافية لإنتاج ثلاث قنابل نووية "في غضون أسابيع قليلة".

جاء ذلك خلال مشاركة غانتس في مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك. وقال غانتس في كلمة ألقاها خلال المؤتمر إنّ "إيران تبني صناعات إرهابية في سورية لاحتياجاتها، ومؤخّرا بدأت ببناء صناعات متطورة في اليمن ولبنان أيضا".

وزعم غانتس أن المواقع التي ادعى أنه تمّ الكشف عنها، وأحدها منشأة تحت الأرض في مصياف، حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة؛ تشكِّل تهديدا محتملا كبيرا للمنطقة ولإسرائيل.

وشدّد على أن "العالم بحاجة إلى كبح العدوان الإيراني، وتقديم خيار عسكري موثوق به وملموس"، على حدّ قوله.

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