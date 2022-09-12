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شؤون فلسطينية

خلال استقباله للهباش.. مفتي رومانيا يطلق اسم الرئيس محمود عباس على مسجد مدينة شكرليه

خلال استقباله للهباش.. مفتي رومانيا يطلق اسم الرئيس محمود عباس على مسجد مدينة شكرليه
مفتي رومانيا والهباش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مفتي جمهورية رومانيا الشيخ يوسف مراد، اليوم الاثنين،
إطلاق اسم الرئيس محمود عباس على المسجد الإسلامي الجديد والذي تم افتتاحه بمدينة شكرليه الرومانية.

جاء ذلك خلال استقباله بدار الإفتاء الرومانية بمدينة كونستانسا لمحمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والوفد المرافق له، والذي يزور رومانيا تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في افتتاح المسجد ولقاء المسؤولين ورجال الدين في رومانيا واطلاعهم على آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وقال المفتي خلال اللقاء إن "إطلاق اسم الرئيس عباس على المسجد يأتي تعبيرا عن مكانة فلسطين وشعبها لدى مسلمي رومانيا، وتقديرا لدور الرئيس عباس وجهوده في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وبالذات القضية الفلسطينية، وكذلك لدوره في تعزيز العلاقات الفلسطينية الرومانية".

وتابع: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين فلسطين ومسلمي رومانيا وسبل تعزيزها، والواجب المٌلقى على عاتق مسلمي أوروبا تجاه فلسطين وقضيتها العادلة ودعم ومساندة أهالي مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك".

وأردف المفتي: "تم الاتفاق على استمرار تبادل الزيارات والتعاون في الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد وزيادة التنسيق بين الجانببن لتبادل الخبرات والتعاون المشترك".

وقدم الهباش خلال اللقاء، دعوة رسمية باسم دولة فلسطين لمفتي رومانيا الشيخ يوسف مراد لزيارة دولة فلسطين وزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، أكد المفتي، قبول دعوة الهباش لزيارة فلسطين والقدس والصلاة في المسجد الأقصى، مؤكداً القيام بها في المستقبل القريب بإذن الله.

يذكر أن مسجد الرئيس محمود عباس الذي تم افتتاحه اليوم في مدينة شكرليه الرومانية تم بناؤه بشكل كامل بتمويل فلسطيني وتبرع من رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في رومانيا الدكتور محمد عياش، عضو المجلسين الوطني والمركزي وأحد قيادات الجالية الفلسطينية في أوروبا.

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