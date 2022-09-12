شؤون فلسطينية

بدران: المقاومة لها أثر كبير في اندحار الاحتلال عن غزة

بدران: المقاومة لها أثر كبير في اندحار الاحتلال عن غزة
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران إن فصائل المقاومة وفي مقدمتها (كتائب القسام) لها الأثر الأكبر على قرار الاحتلال بالاندحار عن قطاع غزة.

وأضاف بدران في تصريح له مساء اليوم الاثنين، إنه "لا خوف على مقاومة غزة، لأنها تشكل الرافعة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وجرائمه وإجراءاته ضد شعبنا".

وتابع "هناك تراكم في أعمال المقاومة بالضفة، والجيل الجديد يقول للعالم سنضع بصمتنا كما الذين من قبلنا".

ووجه رسالة للضفة "نقول لأهلنا في الضفة أنتم في الميدان والقادرون على تغيير المعادلة مع الاحتلال الذي بات يخشى من تفاقم المقاومة واتساعها وتطورها في كل أنحاء الضفة".

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